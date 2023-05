Lula não convida Lira e Pacheco para churrasco no Alvorada

Não pegou bem no Congresso a notícia de que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez seu primeiro churrasco, nesta sexta-feira (26). Causou estranhamento os presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), não terem sido chamados.

Lula e os presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) e do Senado federal, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Foto: Wilton Junuior/Estadão - 12/12/2022

Desde o governo Lula 1 esses churrascos são famosos e disputados entre autoridades. É um momento em que o presidente costumava distensionar relações.

Desta vez, Lula convidou apenas parte dos ministros que compõem o governo para a confraternização, pensada após uma dura semana marcada por derrotas no Congresso e disputas internas dentro do governo.

Dentre os selecionados estão aqueles com maior proximidade a Lula e que despacham diariamente com ele, como o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e o ministro das Comunicações, Paulo Pimenta.

Conforme mostrou a Coluna, Lula foi aconselhado anteontem por um grupo de senadores a buscar uma aproximação com Pacheco como forma de fazer um contraponto à força política de Lira no Congresso. No dia seguinte, o presidente da República convidou o mineiro para viajar com ele a São Paulo, onde os dois participaram de evento da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp).





