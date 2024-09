Malafaia critica apoio ao Hamas durante Grito dos Excluídos: ‘é uma vergonha’

“Apoiar grupo terrorista que massacra mulheres grávidas, crianças, idosos. Isso é uma vergonha”, seguiu o pastor. À Coluna, um dos organizadores do Grito negou que o movimento seja favorável ao Hamas ou a qualquer outra organização terrorista. Além das bandeiras, uma barraca montada pelo Partido da Causa Operária (PCO) vendia camisetas e outros itens com referências ao grupo terrorista na Sé. Uma faixa verde com os dizeres “1000% Hamas” era um dos adereços comercializados pela legenda no local.

“Temos um grande acordo no que se refere a denunciar o genocídio na Palestina e na defesa do Estado da Palestina. Se havia grupos independentes, que inclusive não faziam parte e apareceram com símbolos do Hamas, quero deixar claro que não tem a ver com o Grito”, rebateu Paulo Pedrini, coordenador da Pastoral Operária, uma das entidades organizadoras do ato progressista.