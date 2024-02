Márcio França fica espremido em aproximação entre Lula e Tarcísio e perde tração em São Paulo

Em pleno reduto eleitoral do ministro Márcio França (Empreendedorismo), a baixada santista, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), consolidaram um “pacto de não agressão” cujo efeito colateral é a desidratação do pessebista, que já comandou o Executivo paulista.

Na assinatura do termo de cooperação técnica para a execução de obras de um túnel que ligará Santos ao Guarujá, Lula e Tarcísio trocaram nesta sexta-feira, 02, uma série de afagos que irritaram bolsonaristas. Para facilitar a aproximação dos dois, o governo federal até levou o púlpito ao centro do palco para o presidente discursar. Lula fez sua fala bem em frente ao governador, com quem interagiu longamente. Já Márcio França ficou no canto do palco.

Márcio França e Lula Foto: Werther Santana/Estadão e Adriano Machado/Reuters