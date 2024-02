Marconi Perillo faz tour nacional e prepara operação ‘segura Raquel’ no PSDB

Raquel é assediada pelo PSD, partido de Gilberto Kassab e também do ministro da Pesca, André de Paula, que foi deputado por Pernambuco e mantém aliados em cargos no Governo do Estado. Como mostrou a Coluna do Estadão, a filha do ministro, Cacau de Paula, foi nomeada secretária estadual de Cultura. Nos bastidores, a governadora também mantém conversas com o MDB do senador Fernando Dueire.

Interlocutores avaliam que o cálculo político para Raquel é que a permanência no PSDB pode dificultar sua vida em Pernambuco. Os tucanos fazem oposição ao governo Lula, mas o presidente recebeu 66,9% dos votos válidos no Estado no segundo turno da eleição de 2022.