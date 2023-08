Marcos Pereira: Republicanos é ‘o verdadeiro partido conservador’ no Brasil

Às vésperas de integrar o governo Lula, com a conquista de pelo menos um ministério, o Republicanos adotou vacinas para evitar perder força junto a parte de seu eleitorado. Uma das medidas é o reforço dos discursos sobre as bandeiras do partido. O presidente da legenda, o deputado e pastor Marcos Pereira (SP), por exemplo, reivindicou ao Republicanos o título de “o verdadeiro partido conservador” do Brasil.

Em sessão solene na Câmara, nesta sexta 25, para comemorar os 18 anos da sigla ele afirmou: “Aproveito esta data especial para convocar todos os que se orgulham do verdadeiro partido conservador a espalhar nossos ideais e nossa mensagem em todas as cidades e municípios”.

A mensagem inclusive responde, indiretamente, afirmação recente do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ), que se propagou entre os conservadores. “Eu avalio hoje que o Republicanos é um partido de esquerda”, disse Eduardo, alegando que a sigla se alinha a um governo que tem “todo tipo de pauta que é contrária aos ensinamentos bíblicos”.

O presidente do Republicanos, deputado Marcos Pereira (SP) Foto: Luis Macedo/Câmara dos Deputados

A mensagem de Pereira foi reproduzida em vídeo para centenas de correligionários reunidos no plenário. Curiosamente, o deputado Silvio Costa Filho (PE), nome indicado para ser do governo Lula, não estava no evento.

O líder do Republicanos na Câmara, deputado Hugo Motta (PB), que vem encontrando dificuldades de pacificar a bancada sobre a nomeação de Silvinho, como é chamado pelo presidente Lula, também mandou mensagem gravada.

“Nossos deputados e deputadas trabalham duro na defesa de matérias importantes para o nosso país. Temos tomado decisões difíceis, sempre com foco de fazer com que a Câmara participe das grandes conquistas do povo brasileiro”. O partido apoiou a Reforma Tributária e o Arcabouço Fiscal, por exemplo.

Continua após a publicidade

A sessão solene foi presidida pelo deputado Marcelo Crivella (RJ), que foi ministro da Pesca no governo Dilma. À Coluna, o pastor avaliou de maneira positiva a indicação de Silvio Costa Filho e disse que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, vai se beneficiar ao ter um correligionário no Ministério de Portos e Aeroportos. O oferecimento da pasta, hoje ocupada por Márcio França, é uma das possibilidades estudadas pelo governo, mas ainda não foi confirmada.

“Avalio a indicação como algo bom para o Brasil. Se Silvio for indicado para Portos e Aeroportos, acho que poderá unir interesses federais e estaduais no Porto de Santos, pois o governador também é do nosso partido. (...) Mas se o governo acha que nomear um ministro fará com que o Republicanos vote com todos os valores, princípios e ideais da esquerda, lamento informar que isso não ocorrerá”, disse.