Marina Helena faz ‘enterro’ do real em frente à Bolsa e culpa Lula

Na semana em que o Plano Real completou 30 anos, a pré-candidata do Novo à Prefeitura de São Paulo, Marina Helena, promoveu nesta quarta-feira, 03, o “enterro” da moeda para criticar a disparada do dólar no Brasil. Em frente à sede da B3, a Bolsa da capital paulista, a economista colocou a extinta nota de um real sobre um caixão improvisado, ao som de um trompete. Ao megafone, gritou “Lula, a culpa é sua”, em referência aos impactos dos ataques do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao Banco Central sobre a cotação da moeda americana.

“Lula está matando o real. Está matando a confiança dos investidores e poder de compra da nossa moeda. Dólar mais alto significa comida mais cara na mesa do trabalhador. Quando Lula fala, o real agoniza”, afirmou Marina Helena à Coluna do Estadão.