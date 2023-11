Marina Silva também vira alvo do agro no Congresso após questões do Enem com críticas ao setor

Na esteira da nova crise vivida entre o agronegócio e o governo Lula por causa de críticas feitas ao setor no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), a ministra de Meio Ambiente Marina Silva foi convocada para prestar esclarecimentos na Comissão de Agricultura da Câmara. O requerimento de convocação, do deputado Rodolfo Nogueira (PL-MS), não cita a prova diretamente, mas, nos bastidores, sabe-se que o pedido só entrou em pauta por causa da polêmica.

Como mostrou a Coluna, parte da bancada do agronegócio também tenta arrastar para a crise o ministro da agricultura, Carlos Fávaro. O vice-líder da oposição, Evair Vieira de Melo (PP-ES), quer convocá-lo para depoimento nas Comissão de Agricultura e de Fiscalização Financeira e Controle.

A ministra do Meio Ambiente Marina Silva. Foto: EVARISTO SA / AFP

O PT chegou a soliticar retirada de pauta da convocação, mas foi rejeitado. O presidente do colegiado, deputado Tião Medeiros (PP-PR), destacou que a base do Governo não dialogou previamente com a Comissão, no sentido de converter a convovação em convite. A data da audiência ainda será definida.