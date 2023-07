Ministro da Agricultura faz as pazes com empresário que o desconvidou para evento

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, recuperou terreno no agronegócio e conseguiu desfazer a polêmica com o empresário que o “desconvidou” para a Agrishow, o vice-presidente da Associação Brasileira de Agronegócios (Abag), Francisco Matturro.

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, em entrevista ao Estadão. Foto: Bruno Nogueirão/Estadão

Nas redes sociais, Matturro publicou foto ao lado do ministro. “Assunto resolvido, ministro Carlos Fávaro e eu queremos a mesma coisa…o melhor para o Brasil!”, escreveu o empresário.

Fávaro protagonizou uma polêmica em abril após dizer que foi desconvidado para a Agrishow, maior evento agrícola do País, que aconteceu no dia 1º de maio. O motivo seria devido a presença do ex-presidente, Jair Bolsonaro (PL) na feira.

“A Agrishow é uma grande feira brasileira. Eu fui desconvidado, mas desejo sucesso, que façam bons negócios, levem oportunidades aos produtores e, em um momento propício, no momento que for convidado, e se ainda for ministro, faço questão de estar lá”, declarou o ministro na ocasião.

À época, a Agrishow reiterou em nota o convite feito ao ministro e disse que a participação de Fávaro era muito importante para todo o setor.

