Ministro de Lula pede ajuda a Tarcísio na campanha de Pereira à sucessão de Lira

Se o pedido do ministro for atendido, Tarcísio, contudo, entrará em rota de colisão com os planos de seu secretário estadual de governo, Gilberto Kassab, que é presidente nacional do PSD e tenta emplacar o deputado baiano Antonio Brito (PSD) como próximo presidente da Câmara. Procurados, Costa Filho e Tarcísio não retornaram.

Um endosso de Tarcísio a Marcos Pereira, só deve prosperar se o governador permanecer no Republicanos. A expectativa no bolsonarismo é que, após as eleições municipais, ele migre para o PL — sigla que caminha para apoiar Elmar Nascimento (União Brasil) na disputa interna da Câmara.