Ministro de Lula pede aplausos para Moraes: ‘Somos gratos ao seu trabalho’

Moraes destoou dos demais convidados e passou todo o evento digitando em seu celular. A cerimônia foi promovida no Clube Naval de Brasília, e contou com membros da cúpula dos Três Poderes. Como mostrou mais cedo a Coluna do Estadão, auxiliares do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) minimizam a conduta de Moraes ao compartilhar informações entre seus gabinetes na Corte e no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Mais cedo, nas redes sociais, Messias já havia saído em defesa do ministro do STF. À frente da AGU, ele é responsável pela ponte entre o Executivo e o Judiciário. “O ministro Alexandre de Moraes sempre se destacou por seu compromisso com a justiça e a democracia. Do mesmo modo, tem atuado com absoluta integridade no exercício de suas atribuições na Suprema Corte. Suas decisões contaram com a fundamentação e regularidade próprias de uma conduta honesta, ética e colaborativa que merece nossa admiração e apoio”, publicou.