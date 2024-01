Ministro de Lula promete concluir busca ativa do Bolsa Família em 2024

Depois de ver a popularidade abalada no início do mandato com um pente-fino no Bolsa Família, o governo Lula promete concluir a busca ativa de beneficiários do programa até o fim deste ano. Nessa modalidade, o Ministério do Desenvolvimento Social localiza as famílias de baixa renda que ainda não estão inscritas no Cadastro Único, condição para receber o benefício, e corrige a distorção.

“Em 2024, nós vamos completar a busca ativa. Falta muito pouco e temos um cadastro já bastante atualizado. A casa está arrumada. Agora temos o cadastro, que é a referência para trabalhar as políticas sociais e fazê-las chegar de forma correta. Não é só o Bolsa Família, são 36 programas”, afirmou à Coluna o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias.

O presidente Lula com o Ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias. Foto: Foto: Ricardo Stuckert/PR

Com o Centrão e o PT sempre de olho no seu cargo, Dias reconheceu que o pente-fino feito pela pasta nos beneficiários do Bolsa Família chegou, sim, a afetar negativamente a popularidade do governo. Mas entende que isso ficou no passado.

“Lá atrás, sim, tivemos turbulência, porém a partir de julho, com o Novo Bolsa Família e à medida em que fomos trabalhando a atualização eficiente do cadastro, isso foi superado. Todas as últimas pesquisas colocam os programas sociais como aqueles que alcançam a maior aprovação, em todas as regiões do País”, declarou.

Só no ano passado, o Tribunal de Contas da União (TCU) identificou prejuízo de R$ 34 bilhões em beneficiários do Bolsa Família.

Como mostrou a Coluna, Wellington Dias usou como “vacina” para ficar no cargo em meio à reforma ministerial de setembro a pesquisa Genial/Quaest que revelou ser o Bolsa Família a melhor notícia do governo para a maioria dos entrevistados.

Continua após a publicidade

Ex-governador do Piauí, o ministro esclarece, no entanto, que a atualização do Cadastro Único é uma prática constante e que sempre podem haver ajustes nos beneficiários. “Precisamos oferecer os benefícios para quem precisa”.