Wellington Dias aproveita pesquisa sobre Bolsa Família como vacina para se manter no cargo

Numa ofensiva para tentar evitar que o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias perca o cargo, aliados usam como vacina um dos indicadores da pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta quarta, 16. O recorte do levantamento mostra que a notícia mais bem avaliada do governo é o Bolsa Família com valor de R$ 600 mais R$ 150 por criança de até seis anos.

Os aliados de Dias divulgam os dados em Brasília e tentam fazer chegar a informação, de forma mais veemente, ao presidente Lula. Na “central de fritura palaciana”, muitos ressaltam que o Bolsa Família não apresenta os resultados desejados pelo mandatário. Como mostrou a Coluna, uma das possibilidades aventadas no Centrão é dividir o ministério do Desenvolvimento Social em dois.

Recorte da pesquisa Genial/Quaest de agosto de 2023 Foto: Quaest

Segundo o levantamento, 9% dos entrevistados citam o Bolsa Família no molde atual como a “notícia mais positiva” do governo Lula. Em seguida, estão: a diminuição dos preços (8%), a proteção da Amazônia e dos povos indígenas (4%); e o lançamento do novo Minha Casa, Minha Vida (3%).

A pesquisa Genial/Quaest ouviu 2029 pessoas com 16 anos ou mais. A coleta de dados foi feita em entrevista presencial, de 10 a 14 de agosto. A margem de erro é de 2.2 pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%.