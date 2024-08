Movimentação de contêineres em portos privados deve superar os públicos em até quatro anos

“Se forem mantidas as médias das taxas de crescimento dos últimos dez anos, a previsão é que os terminais privados ultrapassem os públicos em três ou quatro anos na movimentação de contêineres. Mas o Brasil tem que crescer. Porque os portos não geram carga, são apenas ponto de transbordo do modal terrestre para aquaviário e vice-versa. Então, o crescimento da economia do Brasil impacta muito”, afirmou Barbosa à Coluna do Estadão.

Levantamento da ATP obtido pela Coluna, com base no Estatístico Aquaviário da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), mostra que, nos seis primeiros meses deste ano, esse perfil de carga totalizou 2,4 milhões de TEUs — equivalentes a um contêiner de 20 pés. Destacaram-se no crescimento porcentual o Porto Itapoá 25,3%, o DP World Santos (19,8%) e o Porto de Pecém (7,6%).

Já as maiores movimentações em volume absoluto em terminais privados foram registradas no Marítimo Ponta da Madeira (MA), no terminal de Tubarão (ES) e no Aquaviário de Angra dos Reis (RJ) Juntos, eles movimentaram 144,8 milhões de toneladas entre janeiro e junho, quase 23% de toda a movimentação portuária do país, somando-se portos organizados e terminais autorizados.

“Isso traduz a significativa participação que iniciativa privada tem no mercado. Do ponto de vista de projetos novos, em relação aos arrendados, está vindo o terminal STS10 (na região de Saboó) que vai ser um grande terminal em Santos. E um terminal em Santos tem um potencial enorme porque São Paulo é o nosso maior estado produtor e consumidor”, ressaltou Murillo Barbosa.