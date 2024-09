Narcotráfico, conflito por minério e ameaças: os motivos do TSE para autorizar forças federais no AM

As forças federais — compostas por militares do Exército, da Marinha e da Aeronáutica— são acionadas quando o município informa à Justiça não ter capacidade de garantir a normalidade do pleito com o efetivo local. No geral, a queixa das zonas eleitorais amazonenses são similares: dificuldade de locomoção em função dos rios e efetivo policial insuficiente em relação ao tamanho da população, além dos conflitos.

Um dos alertas mais preocupantes vem da cidade de Juruá. “Historicamente, é um dos municípios mais problemáticos do Estado do Amazonas: indígenas já tentaram fazer refém servidor da Justiça Eleitoral, na zona rural deste município, em pleno dia do pleito; na sede, eleitores causaram danos ao patrimônio público e fizeram ameaças de invasão ao prédio do Cartório Eleitoral, colocando em risco as vidas dos servidores e colaboradores da Justiça Eleitoral”, justificou a Zona Eleitoral da região.

Em Canutama, por exemplo, registrou ameaça a magistrado. A Zona Eleitoral disse que não ter “dúvidas” de que haverá casos de boca de urna, transporte ilegal de eleitores, compra de votos, aglomerações, perturbação da ordem na cidade nas eleições deste ano.

Em Tabatinga, o pedido veio em função do perigo na fronteira. “É cediço que o município de Tabatinga situa-se em região de fronteira, fazendo divisa com os Estados da Colômbia e Peru, nos quais constam regiões conflituosas e com problemas originados pelo narcotráfico”, alegou. “É essencial que a segurança, não só dos cidadãos votantes, mas dos inúmeros mesários e colaboradores recrutados pela Justiça Eleitoral seja garantida.”