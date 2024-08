O argumento do ministro de Lula para Marcos Pereira presidir a Câmara

“O presidente Marcos Pereira é alguém que dialoga com a esquerda, com a direita, com o centro. É alguém que dialoga com o Poder Judiciário. Tem um excelente diálogo com o governo do presidente Lula. É alguém que tem ajudado o governo nas pautas econômicas de interesse do País”, afirma em entrevista ao Broadcast/Coluna do Estadão.

O ministro vai além: “Na minha avaliação, é um nome que pode ajudar na estabilidade econômica do Brasil e no fortalecimento das nossas instituições. E eu torço para que ele possa vir a ser o candidato do presidente Arthur Lira (PP-AL).”

Antes da volta dos trabalhos no Legislativo neste segundo semestre, havia expectativa de que Lira anunciasse seu candidato em agosto, mas o imbróglio em torno do pagamento das emendas, levou o foco dos deputados para outro tema. Não há data para o presidente da Câmara informar quem é seu escolhido.

Deputado federal licenciado, Silvio Costa Filho lembra que hoje há quatro nomes colocados na corrida pelo comando da Câmara e diz que são excelentes quadros. Além de Pereira, pleiteiam a vaga os deputados Elmar Nascimento (União Brasil-BA), Isnaldo Bulhões (MDB-AL) e Antônio Brito (PSD-BA).