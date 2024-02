Oposição na Câmara vai convocar Lewandowski e quer impor primeiro desgaste ao ministro da Justiça

“A Comissão de Segurança da Câmara vem denunciando essa omissão governamental, irresponsável e premeditada, desde meados do ano passado. O antigo ministro da Justiça, Flávio Dino (PSB), foi convocado três vezes para falar sobre as políticas de enfrentamento às facções criminosas e não compareceu. Tomara que o novo ministro tenha uma postura condizente com a função que ocupa”, afirma Sanderson à Coluna.

Lewandowski assumiu o cargo de ministro da Justiça no dia 1 de fevereiro, após Flávio Dino ser indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao Supremo Tribunal Federal (STF).

No último ano, os parlamentares antagonistas ao Planalto tiveram uma relação tensa com Dino. Ele chegou a comparecer a uma convocação, mas houve confusão, gritaria e xingamentos. Depois, o então ministro se recusou a comparecer às novas convocações e chegou a alegar temeridade pela própria integridade física, diante do clima de hostilidade com os parlamentares.