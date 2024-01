Governo quer ajuda do Centrão para blindar Lewandowski na Câmara

Definido o substituto de Flávio Dino na Esplanada, a articulação política do governo agora volta o olhar para a Comissão de Segurança Pública da Câmara, que deu trabalho para o ministro da Justiça demissionário em 2023. O presidente da comissão que reúne toda a bacanda da bala, Sanderson (PL), deixará a função e o PL deve abrir mão do posto para lançar Caroline de Toni à CCJ, como revelou a Coluna do Estadão.

Nos bastidores, interlocutores do Palácio do Planalto dizem querer um nome ameno para presidir a comissão neste ano, e pretendem negociar junto ao Centrão a indicação de um perfil que não cause tantos problemas a Ricardo Lewandowski. Se o PL, porém, se mantiver no comando da Comissão de Segurança, a ideia é indicar o deputado Alberto Fraga (DF)

O Ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino (PSB), e o presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara, Ubiratan Sanderson (PL-RS). Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados

O governo monitora a sucessão no colegiado com atenção porque a bancada da bala, de oposição, reúne ampla maioria para aprovar qualquer projeto prejudicial à política do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E é por isso que a definição do comando da comissão, que decide o que vai a votação ou não, fica tão decisiva.