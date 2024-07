Pauta sem surpresa e o lema ‘somos iguais’ são promessas de Pereira para suceder Lira

”Esperem de mim tranquilidade, serenidade e cumprimento de acordos”, afirmou Pereira à Coluna do Estadão. De voz mansa, o deputado defende serenidade nas relações políticas e acredita que será o escolhido de Lira para representá-lo na disputa. Mas avisa: vai disputar mesmo se o apoio não for concretizado. A antiga resistência do ex-presidente Jair Bolsonaro à sua candidatura, avalia o parlamentar, está superada.

A aposta de Pereira de que teria apoio do bolsonarismo tem fundamento. Isso porque o ex-presidente já afirmou a Lira que vai apoiar quem ele escolher para sucedê-lo. E com o líder do Centrão, o presidente do Republicanos tem ótima relação. Além disso, o candidato já sinalizou que se eleito o PL levaria a primeira vice-presidência, cargo hoje ocupado por ele.

Caso se concretize como o sucessor de Lira, um dos mais poderosos presidentes da Câmara da história, o deputado pretende repassar a presidência do Republicanos ao líder do partido na Câmara, Hugo Motta. Pela lei, ele poderia acumular os cargos, mas diz ser preciso se dedicar às demandas do Congresso.

Considerado um hábil articulador, Pereira vê seus três mandatos na Câmara como um trunfo para a candidatura. Ressalta que seus pares o veem com o um cumpridor de acordos.