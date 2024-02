Plataforma Brasil Exportação integra empresas brasileiras a comércio e serviços de 103 países

A Plataforma Brasil Exportação, que integra micro, pequenas e médias empresas a prestadores de serviços de comércio exterior, alcançou mais de mil cadastrados e chegou a 103 países, segundo dados obtidos pela Coluna do Estadão. O acesso é gratuito.

O projeto é uma parceria da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), com Sebrae, Confederação Nacional da Indústria (CNI), Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) e os ministérios do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) e das Relações Exteriores (MRE).

O presidente da Apex, Jorge Viana. Foto: Divulgação

“O Brasil tem potencial para ampliar sua participação no comércio internacional dando mais oportunidade a empresas menores e das regiões Norte e Nordeste com modelos de negócios inovadores”, afirmou o presidente da APEX, Jorge Viana, à Coluna.