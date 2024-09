Por que aliados de Lula têm ‘pé-atrás’ com possibilidade de Hugo Motta presidir a Câmara

Não para por aí. Motta votou a favor do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, em 2016. Na época, ele era do mesmo partido e aliado do ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha, considerado o algoz da petista no processo de cassação. Procurado, Hugo Motta não comentou. Ou seja, os governistas argumentam não acreditar em fidelidade ao Planalto, o que poderia dificultar o andamento de pautas do governo no Congresso.

Motta entrou de fato na corrida pelo comando da Câmara nas últimas 24 horas e já se reuniu com o presidente Lula nesta quarta-feira, 4, na tentativa de afastar quaisquer entraves ao seu nome.

O presidente do Republicanos, Marcos Pereira, desistiu de concorrer ao comando da Câmara em 2025, para tentar viabilizar o apoio do presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL) à campanha de Motta. Os deputados Elmar Nascimento (União-BA) e Antônio Brito (PSD-BA), entretanto, resistem a abandonar suas candidaturas.