Por que Michelle Bolsonaro e Damares foram escaladas para reta final da campanha em São Paulo

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) e a senadora Damares Alves (Republicanos-PR) direcionarão suas atividades de campanha eleitoral para o interior paulista nesta semana, segundo apurou a Coluna do Estadão. As lideranças políticas têm programação confirmada em São Carlos nesta terça-feira, 23, e, ao menos Michelle, segue para Limeira na quarta-feira, 24. A participação da ex-ministra das Mulheres no segundo destino, no entanto, ainda não está confirmada.

PUBLICIDADE Fontes ligadas ao PL informaram à Coluna que, em ambas as cidades, a tática adotada visa reforçar a associação dos candidatos Netto Donato (PP), em São Carlos, e Erika Tank (PL), em Limeira, com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A estratégia inclui, ainda, um esforço concentrado para mobilizar o eleitorado feminino conservador, numa tentativa de alterar o cenário eleitoral a favor desses candidatos. Nas pesquisas de intenção de voto, Donato é visto em segundo lugar, logo atrás de Newton Lima (PT). São Carlos é um ponto estratégico para os petistas neste ano, que buscam ampliar sua influência no interior de São Paulo já visando o pleito de 2026. Em Limeira, a situação é mais desafiadora para o partido de Michelle. Segundo pesquisas com eleitores locais, Tank, que atualmente ocupa o cargo de vice-prefeita, está na terceira colocação na disputa. Limeira também é um município importante para o PL. A estratégia central da legenda para a região interiorana do Estado era formar um “corredor de direita” em cidades mais populosas, priorizando aquelas que, no passado, já mostraram intenções “antipetistas” nas urnas. Limeira é uma delas, onde 73% dos votos em 2022 foram para reeleger o então presidente.