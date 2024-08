Por que o comando do Exército 'fatiou' o Dia do Soldado

O comandante do Exército, general Tomás Paiva, decidiu “fatiar” as celebrações do Dia do Soldado. Para poder comparecer a duas solenidades, vai celebrar a data em Brasília nesta quinta-feira, 22, na presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva; e em Porto Alegre, no Comando Militar do Sul, na sexta-feira, 23. Na capital gaúcha, haverá homenagens a um militar que foi vítima das enchentes no Rio Grande do Sul.

O Dia do Soldado celebra o nascimento de Duque de Caxias, patrono do Exército, em 25 de agosto. Como a data cai num domingo neste ano, as solenidades foram antecipadas. Os demais comandos militares do País farão suas solenidades do Dia do Soldado também no dia 23, sexta-feira.