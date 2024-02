Prefeito de Angra dos Reis apela ao Congresso para tirar Enel do País

O prefeito de Angra dos Reis, Fernando Jordão (PL), recorreu ao Congresso para que o contrato com a concessionária de energia elétrica Enel no Rio de Janeiro, previsto até 2026, não seja renovado pelo governo federal. O gestor reclama que, além de apagões cada vez mais constantes nas áreas atendidas pelas empresa, a cidade registrou quatro casos de choque elétrico, com uma morte, desde setembro do ano passado.

Em nota à Coluna do Estadão, a Enel disse que os problemas foram ocasionados por temporais e que trabalha para normalizar o serviço. Também contestou um dos acidentes, lamentou os casos e afirmou estar em contato com familiares das vítimas.

O prefeito de Angra dos Reis, Fernando Jordão (PL) Foto: Ascom - Fernando Jordão

Na carta enviada ao presidente da Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados, Rodrigo de Castro (UNIÃO-MG), o prefeito afirma que a Enel "não vem honrando com as suas obrigações contratuais". Ele destaca que a falha na distribuição de energia deixa a população desabastecida e causa prejuízo a diversos serviços essenciais. O prefeito também alega que a Ilha Grande ficou às escuras durante o carnaval e tem uma estação de energia abandonada. "A área está inapropriada para atender aos requisitos mínimos de distribuição de energia", pontua Fernando Jordão na carta. A gestão municipal relata, ainda, que durante o carnaval um menino de 13 anos morreu eletrocutado ao tocar em um cabo de alta tensão e que, última quinta-feira (15), dois jovens tomaram choque ao pisar em fios desencapados. Em setembro do ano passado, uma criança de 11 anos teve queimaduras de terceiro grau ao sofrer descarga elétrica em fios soltos na rua.

Ofício enviado pelo prefeito de Angra dos Reis à Comissão de Minas e Energia da Câmara, pedindo que o contrato com a Enel no Rio de Janeiro não seja renovado. Foto: Prefeitura de Angra dos Reis

Confira a resposta da Enel, na íntegra:

Nos últimos dias, Angra dos Reis sofreu com fortes chuvas e ventos que causaram vários danos, alguns deles à rede da Enel, afetando o fornecimento de energia para algumas localidades. Para atender a população no menor tempo possível, triplicamos o número de técnicos em campo, que seguem trabalhando de forma ininterrupta para normalizar o serviço.

A Enel Distribuição Rio tem o compromisso de oferecer serviços de qualidade a seus clientes em toda sua área de concessão. Mantemos diálogo constante com toda sociedade civil e detalhamos as ações realizadas na região e os investimentos futuros planejados para o poder público local. Entre as ações previstas estão melhorias na rede elétrica da Ilha Grande, com conclusão prevista para este fim de semana.

Lamentamos profundamente o acidente com a criança que morreu ao subir em uma árvore e encostar na rede elétrica. A companhia esteve em contato com os familiares e ofereceu o suporte necessário.

Ressaltamos não haver outro registro de incidente com vítima nesta quinta-feira (15), na Ilha Grande. Houve uma ocorrência com um cabo que já se encontrava no solo, por conta das fortes chuvas e ventos, e o local foi isolado pelos técnicos da companhia para a execução de reparos e normalização da rede.

Em relação ao caso do menino Ruan, no ano passado, a companhia vem oferecendo amplo suporte ao menino e seus pais ao longo de todo tratamento. A criança já recebeu alta hospitalar e está em Home-Care, em Niterói.

