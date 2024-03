Presidente da CCJ define relator da prisão de Chiquinho Brazão, acusado de mandar matar Marielle

A presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, Caroline de Toni (PL-SC), definiu o deputado Darci de Matos (PSD-SC) como relator da prisão do parlamentar Chiquinho Brazão (RJ). Ele foi detido preventivamente por ser um dos suspeitos de mandar matar a vereadora Marielle Franco, do PSOL, em 2018. O relator afirmou à Coluna do Estadão que o parecer deve ser apresentado nesta terça-feira, 25.

“Escolhemos um deputado que é bastante atuante na comissão, já foi vice presidente, e também que fosse de um partido diferente dos envolvidos, no caso PSOL ou União Brasil, para que profira um parecer técnico”, afirmou Caroline de Toni à Coluna do Estadão.

Caroline de Toni (PL-SC), presidente da CCJ da Câmara. Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados