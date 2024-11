PSDB culpa PT por ‘plantar sementes do extremismo’ e condena explosões na Praça dos 3 Poderes

“As explosões em plena Praça dos Três Poderes, em Brasília, provocadas por um extremista, são sinais de que mais do que nunca nosso país precisa de moderação”, diz a nota do partido, assinada pela Executiva Nacional.

“Quando o PT falava em exterminar seus adversários, em bater neles nas urnas e nas ruas, ele estava plantando as sementes do extremismo do outro lado”, afirma outro trecho.

Os tucanos rivalizaram com o PT na política nacional por décadas, mas foram substituídos pelo bolsonarismo na polarização com os petistas. Após perder o governo de São Paulo e ver sua bancada no Congresso minguar, o PSDB tenta se posicionar novamente como oposição.

O PSDB considerou que esse e outros episódios de violência são resultado da “irracionalidade extremista de direita regada pelo extremismo de esquerda”.