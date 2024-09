PSDB volta a discutir fusão; veja partidos no radar

O partido presidido por Marconi Perillo (PSDB) já avaliou diálogos com o PDT e com o Solidariedade. O presidente do Instituto Teotônio Vilela, Aécio Neves (PSDB), também estará à frente das conversas. Apesar de afinidade com o MDB, nos bastidores os tucanos observam que uma eventual fusão com os emedebistas não seria viável. Segundo eles, a sigla de Baleia Rossi (MDB) é muito grande e “engoliria” o PSDB.

A ideia, portanto, é se juntar a uma legenda que garanta uma bancada de cerca de 25 deputados federais, como verificou a Coluna. Hoje, o partido conta com 12 representantes no Legislativo nacional. O PDT possui 19 em exercício, sendo que um está licenciado. O Solidariedade possui apenas cinco em exercício. A Câmara conta, ainda, com 46 emedebistas exercendo seu mandato, com dois licenciados do cargo.

Na capital paulista, os tucanos já entraram em “modo desânimo” com a eleição de prefeito e vereadores na cidade com o desempenho abaixo do esperado de Datena (PSDB). A esperança da sigla era que o apresentador de TV pudesse puxar votos para seus correligionários. No início da campanha, o PSDB previa que ao menos dois de seus candidatos a vereador teriam sucesso na empreitada. A Coluna apurou que a visão interna do partido é que “com sorte” conseguem eleger ao menos um.