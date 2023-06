PSDB volta a falar em intervenção no diretório de SP

O PSDB Nacional voltou a cogitar uma intervenção no diretório estadual do partido em São Paulo. A ideia foi retomada depois que o presidente paulista da sigla, Marco Vinholi, prestigiou neste sábado, 17, cerimônia em que o PL captou cinco prefeitos tucanos, incluindo o prefeito de Jundiaí, Luiz Fernando Machado.

“Depois desse gesto, a Executiva deve se reunir e vamos analisar uma intervenção. Recebi mensagens de prefeitos indignados. Claro que ele sempre vai ter o direito de se defender”, afirmou o prefeito de Santo André e tesoureiro nacional do PSDB, Paulo Serra, em entrevista à Coluna do Estadão.

Filiação do prefeito de Jundiaí Luiz Fernando Machado ao PL, com presença do deputado estadual André do Prado (PL-SP), governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e presidente do PL Valdemar Costa Neto Foto: Reprodução/Instagram André do Prado

Em discurso, o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou que a presença de Vinholi era a “mais importante”. O momento foi registrado em vídeo; veja abaixo.

Como mostrou a Coluna do Estadão, a intervenção no diretório paulista tucano tinha sido descartada no fim de maio, como parte de um acordo de paz entre os grupos ligados ao ex-governador João Doria e ao governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, atual presidente da sigla. Foi montada uma comissão eleitoral na sigla, com a participação de Marco Vinholi e Paulo Serra.

O partido passa por um encolhimento sem precedentes e teme perder mais de 50% dos prefeitos em todo o país até as eleições. Por isso, a presença de Vinholi foi considerada um desrespeito à sigla.

“Não faz sentido no meio de um processo de transição, com a necessidade que o partido tem de se fortalecer, que o presidente estadual prestigie eventos que estão tirando prefeitos do PSDB”, acrescentou Serra.

Procurado pela Coluna do Estadão, Vinholi negou que esteja de saída para o PL. Fontes do PSDB viram na presença do dirigente tucano uma estratégia para permanecer como diretor-técnico do Sebrae no estado de São Paulo, cargo que ocupa desde meados do ano passado e que depende de apoio da base aliada do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP).

Em resposta às críticas de Serra, Vinholi afirmou à Coluna que o tesoureiro nacional do PSDB “erra por desconhecimento”. Apesar de ter comparecido ao evento festivo do PL, o dirigente tucano disse que lamenta a desfiliação do prefeito de Jundiaí. Vinholi diz também que foi convidado para um almoço festivo, na casa do prefeito de Jundiaí, que era o anfitrião do evento Conexidades na cidade, e não para um evento do PL.

“Paulo Serra (PSDB) erra por desconhecimento. O prefeito não deve ter informações suficientes sobre o evento em questão, para optar por uma fala agressiva e injusta”, afirmou Vinholi, em nota enviada à Coluna do Estadão.