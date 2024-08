PT espera eleger de 10 a 15 prefeitos em São Paulo e dobrar bancada de vereadores no Estado

De volta ao governo federal, o PT espera eleger de dez a 15 prefeitos em São Paulo e dobrar o número de vereadores no Estado. Em 2020, a sigla elegeu quatro prefeitos e 136 vereadores nos municípios paulistas. Nas fileiras petistas, as eleições municipais deste ano são consideradas uma antessala para a disputa presidencial de 2026.

À Coluna do Estadão, o presidente do PT de São Paulo, deputado federal Kiko Celeguim, afirmou, porém, que o crescimento do partido no Estado não será o único componente das próximas eleições gerais. “2026 vai passar pela conjuntura da economia, pela avaliação do governo Lula e pela própria avaliação do governo Tarcísio”, afirmou. “A gente deve apostar não só nos (nossos) prefeitos, mas também nos nossos aliados.”.