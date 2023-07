PT teme contaminar base no Congresso com disputas de 2024

O PT começou a negociar as formações de chapas para as eleições municipais de 2024 no Grupo de Trabalho Eleitoral, que terá reunião nesta segunda, 10. Uma preocupação geral na sigla é não deixar as articulações regionais prejudicarem a relação com os partidos da base governo Lula no Congresso.

A prioridade dos petistas é ter o maior número possível de candidatos a prefeito, principalmente nas capitais. Mas, eles sabem que essa orientação esbarra em interesses de siglas como PSB, MDB e União, que hoje estão na Esplanada dos Ministérios.

O coordenador nacional do GT, o senador Humberto Costa (PE) foi taxativo sobre a necessidade de dissociar as conversas eleitorais da pauta do governo. “O governo é quem tem a política, as emendas e cargos, não podemos atrelar as eleições municipais à governabilidade”, avaliou o senador Humberto.

Humberto também ressaltou que vai priorizar as alianças com partidos da esquerda, mas o centro-direita não será descartado. “Vamos priorizar aqueles com quem temos relação histórica, como PDT, PSB, a federação com PCdoB e PV, mas também faremos alianças ao centro”.

O senador Humberto Costa (PT-PE) Foto: Clélio Tomaz/Leia Já Imagens

O União Brasil é um exemplo que preocupa. que integra a base, mas seguir caminho adverso em 2024. A sigla tem ministérios no governo Lula, mas só planeja lançar candidatos e fazer alianças com perfil de direita ou centro-direita, o que vai dificultar acordos com o PT na formação de chapas.

A legenda fará pesquisas para conferir quais nomes são competitivos.