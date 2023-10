PT publica post sobre Dia Nacional do Livro com erro de português

O PT publicou post em alusão ao Dia Nacional do Livro neste domingo, 29, com erro de grafia. O deslize aparece em uma frase atribuída ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, dentro de uma imagem divulgada nas redes sociais: “Um Brasil que distrubui (sic) livros em vez de armas”.

PT publica post do Dia Nacional do Livro com erro de grafia Foto: @ptbrasil via X

O erro não passou despercebido pelos usuários do X, antigo Twitter. “Vocês não leem mesmo” e “Só falta ler os livros e aprender a escrever” foram alguns dos comentários no post. O conteúdo foi publicado pela conta do PT Brasil às 7h e excluído após o meio-dia, chegando a acumular 95 mil visualizações na plataforma.