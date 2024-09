PT vai pressionar Lula para assumir Direitos Humanos após demissão de ministro; veja quem é cotado

Chagas teve o nome lembrado para comandar Igualdade Racial ainda no governo de transição, mas a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, defendeu a escolha de uma mulher e a nomeada foi Anielle. Integrantes da cúpula do PT lembram que Minas Gerais, Estado de Chagas e segundo maior colégio eleitoral do País, não tem nenhum ministro do partido.

Outra possibilidade discutida nas fileiras petistas é levar mais uma mulher para a Esplanada. Líderes do PT afirmam que o ministério sempre defendeu as mesmas bandeiras do partido.

Direitos Humanos chegou a entrar nas negociações da reforma ministerial de 2023. Um desenho cogitado à época era demitir Almeida e empossar a ministra Luciana Santos (Ciência e Tecnologia), que cederia lugar ao PSB ou a uma sigla do Centrão. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), porém, limitou as mudanças aos ministérios do Esporte e de Portos e Aeroportos. Até agora, outra reforma mais ampla não está no radar.

O Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2025 prevê a destinação de R$ 475 milhões para a pasta. A cifra é considerada baixa para os padrões da Esplanada, mas supera o montante sugerido para os ministérios da Pesca, das Mulheres, da Igualdade Racial e do Empreendedorismo.