Quanto custa um apartamento onde mora Jair Renan Bolsonaro em Balneário Camboriú

Ao criticar a operação da Polícia Civil do DF que mirou Jair Renan Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou que o irmão mais novo não tem nem onde cair morto. Mas o filho 04 do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tem morado em lugares suntuosos. Depois de viver numa mansão de R$ 3 milhões no Lago Sul enquanto o pai estava na Presidência da República, agora Jair Renan dorme num apartamento em Balneário Camboriú, no litoral de Santa Catarina, avaliado em mais de R$ 1,3 milhão. Só a diária de um apartamento no mesmo prédio pode chegar a R$ 1,6 mil em alta temporada.

Jair Renan Bolsonaro, filho '04' do ex-presidente Jair Bolsonaro Foto: DIDA SAMPAIO/ESTADAO

O imóvel em Balneário Camboriú foi alvo de mandado de busca e apreensão na última quinta-feira, 25. O apartamento tem 98 metros quadrados, suíte e sacada com churrasqueira. Fica a 100 metros da praia.

Jair Renan aluga o imóvel. E é ele mesmo quem paga, segundo declarou seu advogado, o ex-ministro do TSE Admar Gonzaga. O filho do presidente hoje está lotado no gabinete do senador Jorge Seif (PL-SC) com salário de R$ 9,5 mil. O Estadão obteve acesso à certidão de inteiro teor do apartamento. Está em nome do advogado Bruno Luís Cardoso e do seu pai, Wanderlei Cardoso. Ambos são bolsonaristas, fizeram campanha para o ex-presidente e doaram R$ 1 mil cada para Seif em 2022.

Apartamento no mesmo prédio onde Jair Renan mora em Balneário do Camboriú Foto: Guilherme Imóveis/Reprodução

Bruno também é amigo e advogado do empresário bolsonarista Emílio Dalçoquio Neto, apontado pela PRF como líder golpista em Santa Catarina. Quando Bolsonaro perdeu a eleição de 2022, Emílio promoveu um bloqueio ilegal nas rodovias de Itajaí. O empresário é herdeiro da Transportes Dalçoquio, citada na Lava Jato, foi presidente de sindicato de empresas de veículos de cargas e já elogiou o ditador chileno Augusto Pinochet. Hoje, faz política em Santa Catarina com... o próprio Jair Renan.

“Sobre o valor do aluguel, isso é uma informação de caráter particular. Mas é um aluguel antigo. E os aluguéis aqui em Balneário Camboriú são muito baratos no inverno. Eles aumentam [o preço] no verão”, explicou Admar Gonzaga. “Outra coisa: é um apartamento muito antigo. E todos os apartamentos em Balneário Camboriú ficam próximos ao mar”, completou.

Emílio, Bruno e Wanderlei foram procurados, mas não se manifestaram.