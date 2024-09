Quem vai assumir o mandato parlamentar da futura ministra dos Direitos Humanos

Macaé aceitou o convite de Lula nesta segunda-feira, 9, com o compromisso de ficar no cargo até o fim do governo. Na prática, ela vai abrir mão do cargo de deputada estadual e de disputar a renovação do mandato, já que teria de deixar o ministério até abril de 2026 para participar das eleições gerais.

A chegada da deputada estadual à Esplanada representa uma vitória do PT de Minas. Como mostrou a Coluna do Estadão, o diretório mineiro, que até agora não tinha um representante do primeiro escalão do Executivo, reclamava nos bastidores da influência do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, presidente do PSD em Minas Gerais.