Republicanos comemora ‘efeito Damares’ nas eleições municipais

O Republicanos comemora o que chama de “efeito Damares”, uma referência à senadora Damares Alves (DF), secretária nacional do Mulheres Republicanas, braço feminino do partido. A legenda aumentou em 102% o número de prefeitas, vices e vereadoras eleitas em 2024, na comparação com 2020. Passou de 465 para 940.

No total, o Republicanos elegeu 51 prefeitas, 88 vice-prefeitas e 801 vereadoras, impulsionando o movimento conservador no País. Um dos destaques anunciados pelo partido foi Karina Café, candidata mais bem votada em Palmas (TO), com 2.643 votos.

O total de candidaturas também havia sido quase 20% maior.