Membros do Republicanos esperam que Lula chame o presidente da sigla, Marcos Pereira, para uma conversa nos próximos dias. Desejam uma aproximação, ainda que discreta, com o PT, oferecendo apoio dos parlamentares da sigla no Congresso. O PT avalia em troca apoiar a indicação de Jhonatan de Jesus (Republicanos-RR) para o TCU.

Republicanos tem se afastado de Bolsonaro por se sentir desprestigiado nas negociações políticas; Para o presidente da legenda, deputado Marcos Pereira, chefe do Executivo 'só atrapalhou' o aumento do partido até agora.

