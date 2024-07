Senado aprovaria indicação de Galípolo à presidência do Banco Central, diz Jaques Wagner

Para Wagner, a recente disparada do dólar pelas críticas do presidente ao Banco Central não azeda o clima da sabatina para o próximo presidente do BC. “É direito dele (do presidente), vão dizer que ele não pode indicar? (A alta do dólar) não prejudica”, afirmou o líder do governo à Coluna do Estadão. Nesta quarta-feira, a moeda americana opera em queda após Lula se reunir com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e afirmar que tem compromisso com a responsabilidade fiscal.

Aliados de Lula têm defendido nos bastidores que ele antecipe a indicação do próximo presidente do Banco Central, como forma de retirar uma incerteza do cenário, como revelou a Coluna. A iniciativa também é apoiada por parte do mercado financeiro. Jaques Wagner, porém, diz não acreditar nessa possibilidade.