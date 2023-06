Sinais trocados de Fernando Haddad para a militância petista

A atuação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, no Governo Lula 3, tem confundido a militância petista, o que ficou evidenciado nesta sexta-feira, 2. Ele foi o mais ovacionado, e, também, o único integrante do governo federal a enfrentar um ato de protesto, durante um evento oficial com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Universidade Federal do ABC, em São Bernardo do Campo.

Fernando Haddad, ministro da fazenda do governo Lula, durante entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo. 20-04-2023 Foto: Daniel Teixeira/Estadão

O motivo é que Haddad é visto como um político habilidoso, que tem as bênçãos de Lula, e isso agrada os militantes. Por outro lado é o responsável no Governo pelo arcabouço fiscal, rechaçado pelas alas mais à esquerda do partido.

Nesta sexta, ao ser anunciado antes de Lula pelo mestre de cerimônias do evento realizado para a inauguração de um laboratório no Campus da Universidade. Os estudantes gritaram a todo pulmão após o anúncio de seu nome. No entanto, os mesmos estudantes que entoaram os aplausos ao ministro levantaram placas contra o arcabouço fiscal.

Aprovada no Congresso Nacional, a medida é tida pelo ministro como essencial para a retomada da economia e o controle das contas públicas enfrenta resistência em parte da esquerda e em partidos aliados, como o PSOL e a Rede, que votaram contra o arcabouço no Congresso.

Nos cartazes dos estudantes, também havia mensagens como “Fora Lira”, em referência ao presidente da Câmara, Arthur Lira (Progressistas), e pedidos de reestruturação da carreira dos servidores públicos das Universidades.

Durante o evento, estudantes também vaiaram duas vezes o prefeito de São Bernardo do Campo, Orlando Morando (PSDB), político com histórico de oposição ao PT em São Bernardo do Campo.