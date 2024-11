“O que esperar (da vitória de Trump)? Mais apreço pela liberdade, sobretudo de expressão”, comentou, ao lado de uma foto do ex-presidente americano com a orelha ferida, logo após sofrer um atentado este ano, e uma bandeira dos Estados Unidos no alto. A imagem ficou famosa no mundo inteiro na campanha presidencial naquele país. “Essa imagem ficou na história. Mostrou força e resiliência. Capacidade de unir grupos, de se reinventar”, afirmou o governador.

Tamanho aceno ao bolsonarismo raiz que vê em Donald Trump um ídolo a ser seguido e copiado, Tarcísio foi até mais rápido que o próprio Jair Bolsonaro na comemoração pelas eleições americanas, e fez a postagem cerca de uma hora antes do seu mentor político.

Foi pelas mãos de Jair Bolsonaro que Tarcísio de Freitas chegou ao governo de São Paulo. Ao longo dos seus dois primeiros anos de gestão, porém, o governador tentou estabelecer uma distância de segurança do discurso da extrema direita, construindo uma imagem de político de centro-direita.

A modulação do tom, entretanto, gera cobranças de que estaria rejeitando o bolsonarismo, que representa grande parte de seu eleitorado. Com a manifestação efusiva em relação a Donald Trump, o político do Republicanos brasileiro afaga esse eleitor.