Tarcísio envia orçamento 2025 à Alesp com recorde para investimentos e alta de 15% na receita

O governo Tarcísio de Freitas encaminhou à Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) o Projeto da Lei Orçamentária Anual (PLOA) para 2025 com uma previsão de alta de 15% na arrecadação do Estado, na comparação com o ano anterior. A proposta também tem volume recorde de verba destinada a investimentos. Do total de R$ 372,45 bilhões previstos no orçamento do próximo ano, R$ 33,5 bilhões são para projetos estruturantes, o que representa 54% a mais que o montante previsto em 2024.

PUBLICIDADE Em entrevista exclusiva à Coluna do Estadão, o secretário estadual da Fazenda de São Paulo, Samuel Kinoshita, disse que o custeio também vai aumentar, mas em ritmo menor. “A gente tem as despesas correntes com acréscimo de uns 10%, mas as receitas correntes com aumento superior, de 15%”, afirmou. Kinoshita ressaltou que é preciso disciplina para cortar gastos e fez a seguinte analogia: “É como cortar unha. Não tem jeito, toda hora a gente tem que ir lá e cortar”. Ele ainda apostou na melhoria do ambiente de negócios para mais investimentos privados ao Estado no ano que vem. “Estamos fazendo revisão de benefícios tributários, diminuindo contenciosos. Teremos expansão nos projetos em infraestrutura, uma área onde o governador é super conhecido. Vamos atrair mais investimentos”, concluiu.

Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas Foto: Ricardo Rimoli / Governo do Estado de SP

Orçamento para 2025 de São Paulo prioriza projetos de infraestrutura e logística

A maior parcela dos recursos previstos para investimentos no PLOA de São Paulo de 2025 está destinada a projetos de infraestrutura e logística. São cerca de R$ 4,3 bilhões para duplicação e melhoria das estradas paulistas. Desse montante, R$ 669 milhões para a Nova Tamoios, incluindo obras de melhorias e a continuidade dos contornos. Outros R$ 563 milhões são destinados à recuperação de estradas vicinais.

O governo reserva R$ 2,6 bilhões para habitação, incluindo iniciativas como o Casa Paulista e a Parceria Público Privada do Centro Histórico da capital paulista.

“O governador tem uma carteira grande de projetos com participação de capital privado. Como houve com a desestatizações da Sabesp e a venda da Emae. Esse conceito de trazer o capital privado para gerar esses investimentos vai potencializar o crescimento da produtividade e o crescimento econômico, é importante também contemplar esse ponto”, ressaltou.

Para a área de segurança e resiliência hídrica, o governo reservou mais de R$ 1,4 bilhão. E, dentre outros setores, parte dos investimentos vai para novos hospitais de Itapetininga, Franca, Birigui e o Complexo Hospitalar da Região Sul da cidade de São Paulo.