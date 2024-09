TCU aponta conflito de interesses e quer proibir servidores do órgão de exercerem advocacia privada

A minuta encaminhada ao Legislativo, ao qual a Coluna do Estadão teve acesso, estabelece a inclusão de um novo artigo à Lei 10.356/2001, explicitando a vedação ao exercício de advocacia privada por servidores do TCU. No entanto, “a vedação prevista neste artigo não se aplica ao exercício da advocacia em causa própria, estritamente para fins de defesa e tutela de direitos pessoais, desde que mediante inscrição especial na OAB, vedada a participação em sociedade de advogados”, diz o documento.

Os ministros do TCU têm equiparação com ministros do Superior Tribunal de Justiça. A avaliação, então, é de que os auditores da Corte de Contas devem ter as mesmas vedações dos servidores do Judiciário, que são proibidos de exercer a advocacia privada.