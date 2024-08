Tucano que apoia Nunes pede à Justiça impugnação da candidatura de Datena

Ex-presidente do diretório municipal do PSDB em São Paulo, Fernando Alfredo protocolou na Justiça Eleitoral nesta segunda-feira, 19, um pedido de impugnação da candidatura a prefeito de José Luiz Datena (PSDB). Para Alfredo, apoiador da reeleição de Ricardo Nunes (MDB), a convenção que oficializou a entrada do apresentador nas eleições municipais desrespeitou o estatuto do partido ao não realizar prévias.

O ex-dirigente havia lançado sua pré-candidatura para tentar melar os planos de Datena, mas a Executiva da federação PSDB-Cidadania se antecipou e chancelou a escolha um dia antes da convenção. O evento foi marcado por bate-boca entre Datena e aliados de Alfredo. Procurada, a campanha do PSDB em São Paulo não quis comentar o novo capítulo da crise tucana.