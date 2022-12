Tucanos paulistas cogitam apoiar Tarcísio em 2026

Mesmo sem a perspectiva de assumir cargos no primeiro escalão do governo de Tarcísio de Freitas (Republicanos), tucanos não descartam apoiar a reeleição do governador eleito em 2026. Sem Geraldo Alckmin e João Doria, desfiliados do PSDB em 2022, eles acreditam que Tarcísio pode defender legado de políticas do partido no Estado.

O futuro presidente do PSDB, Eduardo Leite.

ESPÓLIO. As recentes sinalizações do ex-ministro de Jair Bolsonaro ao centro, negando ser “bolsonarista raiz”, e a defesa que ele faz das privatizações agradam aos tucanos.