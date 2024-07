Vereador do PSB entregará a João Campos título póstumo de cidadão paulistano destinado ao pai dele

A homenagem foi proposta antes da morte de Campos, mas aprovada em 2015 e nunca foi entregue. A ideia é aproveitar a presença de João, que é filho de Eduardo, e de outros caciques do partido em São Paulo para a convenção do PSB que confirmará o lançamento da deputada Tabata Amaral (PSB) como candidata a prefeita da capital paulista. O evento ocorrerá no sábado, 27.

Além de João Campos, namorado da deputada, o evento deve ter as presenças do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), e de Márcio França (PSB), ministro do Empreendedorismo.

“Propus esse título ao Eduardo Campos ainda em vida, tamanha era a sua figura no cenário político. Honra para a cidade tê-lo como cidadão paulistano, mesmo que in memoriam. Eduardo foi um líder exemplar, cuja visão e dedicação inspiram gerações. Com certeza, o Brasil teria tomado outros rumos se ele estivesse entre nós”, declarou Elizeu Gabriel