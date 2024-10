Vitória acachapante de João Campos consolida prefeito como figura decisória do PSB

A reeleição em primeiro turno do prefeito do Recife, João Campos, com 78% dos votos válidos, consolida o filho do ex-governador Eduardo Campos como uma figura decisória dentro do PSB. Para além do peso eleitoral, o prefeito tem interlocução direta com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e proximidade com o polo da sigla em São Paulo.

PUBLICIDADE Nos bastidores, Campos é descrito como o nome natural para assumir a presidência do PSB no futuro. Hoje, o partido — que tem entre os quadros o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro Márcio França (Empreendedorismo) — é comandado por Carlos Siqueira. A ascensão de João Campos vem no momento em que o PSB discute federação ou fusão com outras legendas para escapar da cláusula de barreira.