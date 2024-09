Datena perde metade das intenções de voto mas resiste a corpo a corpo com eleitores

Desde o início formal da disputa até esta quarta-feira, 4, foram apenas nove atividades externas, incluindo caminhadas por bairros, comércios e mercados municipais. Na outra ponta dessa corrida em busca de votos no contato pessoalmente com o eleitor aparece o adversário PSOL. Guilherme Boulos compareceu a 54 compromissos.

Em junho, empolgado pelo crescimento repentino nas pesquisas de intenção de voto, Datena desistiu de formar aliança com Tabata Amaral (PSB) e reivindicou a titularidade na disputa. Tucano recém chegado ao ninho, obteve respaldo para concorrer na cabeça de chapa para atrair holofotes à sigla, impulsionar candidaturas a vereador, gerando expectativa de provocar o renascimento da legenda.

O apresentador de televisão chegou a ficar em empate triplo com o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) e com Boulos, de acordo com pesquisa Genial/Quaest divulgada em junho. Na ocasião, marcou 17% das intenções de voto. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SP-08653/2024.

No PSDB, uma das apostas era de que o engajamento de suas postagens nas redes sociais e o fato de ser famoso e amplamente conhecido em todo o País, ajudassem e driblar a falta das atividades tradicionais de campanha nas ruas. O que por ora, entretanto, não tem se mostrado suficiente.