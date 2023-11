Negociadores fazem última reunião técnica para acordo Mercosul-União Europeia

Negociadores do acordo Mercosul-União Europeia farão uma ultima reunião técnica segunda-feira, 4 de dezembro. É a tentativa de se chegar a um consenso para que o acordo possa ser anunciado durante a cúpula do bloco, no Rio de Janeiro, no dia 7 de dezembro.

Antes, durante a COP, em Dubai, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conversará sobre o acordo com Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia.