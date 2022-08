Com discurso e passeio a cavalo, Bolsonaro usa Festa de Barretos como palanque eleitoral

O presidente Jair Bolsonaro (PL) marcou presença e foi ovacionado na 65ª Festa do Peão de Boiadeiro, em Barretos (SP), na noite desta sexta-feira, 26. O candidato à reeleição foi recebido como personalidade de honra na arena principal do evento, deu duas voltas a cavalo e discursou, celebrando os trabalhadores do campo e voltando a afirmar que a titulação de terra de seu governo estaria “anulando a violência que vinha do MST”.

Leia também Em horário eleitoral, Lula aposta em esperança para reconstruir e Bolsonaro promete manter Auxílio

“O nosso trabalho quando titulamos terras, anulando a violência que vinha por parte do MST, isso bem demonstra que nós queremos é integrar a todos em nossa sociedade. Vocês são orgulho não apenas nosso, mas de todo o Brasil. Vocês bem sabem que, sem vocês, o mundo passa fome”, disse Bolsonaro em discurso no palco principal da festa, aos gritos de “mito, mito” e palmas de grande parte do público.

Bolsonaro acena ao público da Festa do Peão de Barretos, onde discursou e foi recebido por público predominantemente formado por apoiadores nesta sexta, 26. Foto: Miguel Schincariol/AFP

O candidato do PL ao Planalto também fez mais um aceno aos empresários do agronegócio e trabalhadores do setor ao chamá-los de “patrões” e comemorou a exportação de commodities brasileiras.

“O nosso trabalho é tê-los como nossos patrões para que nós possamos bem desenvolver essas políticas. Agradeço a Deus pela minha vida e pela missão de ser presidente da República”, afirmou. Ao final do curto pronunciamento, Bolsonaro reforçou o lema de campanha “Deus, Pátria, Família e Liberdade” e imitou um som de berrante ao microfone.

Saudado com seu jingle de campanha pelo apresentador do evento, Bolsonaro chegou à festa depois das 22h30, acompanhado pelo ex-ministro da Infraestrutura Tarcísio de Freitas, candidato ao governo de São Paulo pelo Republicanos, e pelo empresário Luciano Hang, que é investigado pela Polícia Federal com mais sete empresários bolsonaristas por trocas de mensagens de cunho golpista.

Continua após a publicidade

A comitiva presidencial também contou com a presença dos filhos Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e Jair Renan, além do ex-ministro de Ciência e Tecnologia Marcos Pontes (PL), candidato ao Senado por São Paulo.

Assista ao discurso de Bolsonaro em Barretos na íntegra: