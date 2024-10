Comissão da Câmara ouvirá Filipe Martins sobre incoerências em seus registros de viagem

Martins chegou a ser preso preventivamente por ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. Moraes argumentou que o ex-assessor teria ido aos Estados Unidos enquanto era investigado por conta dos atos golpistas de 8 de janeiro. Van Hattem argumenta que a prisão se deu por conta inconsistências nos registros.

Moares acusa Martins de ter saído do País com a comissão que acompanhou Bolsonaro aos Estados Unidos no fim de 2022. O assessor, por sua vez, apresentou documentos argumentando que não saiu do país.