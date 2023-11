Comissão do Senado aprova emenda que isenta de impostos caminhonetes adquiridas por produtor rural

A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária (CRA) do Senado Federal aprovou nesta quarta-feira, 22, uma emenda que isenta do impostos sobre produtos industrializados (IPI) caminhonetes que foram fabricadas nos países membros do Mercosul. O benefício se estenderá a produtores rurais e às pessoas físicas que adquirirem este modelo de veículo. Esta emenda, que feita ao projeto de lei 2.966/2019, agora será enviada para votação, em caráter terminativo, na Comissão de Assuntos Econômicos.

Senador Carlos Portinho (PL-RJ)

O projeto de lei já tinha sido aprovada no CRA. Porém, houve reabertura de análise para apresentar emendas. Inicialmente, estavam isentas de imposto as caminhonetes de fabricação nacional, que possuem peso bruto total de até 3,5 mil quilos, quando adquiridas por produtor rural. O senador Carlos Portinho (PL-RJ) é o autor da iniciativa, e o senador Jayme Campos (União-MT) foi o relator que apresentou voto favorável à emenda.