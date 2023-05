A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara aprovou nesta terça-feira, 16, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Anistia a partidos políticos. O texto uniu de apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A proposta recebeu o aval de 45 deputados e dez votaram contra.

Como o Estadão mostrou, é a quarta anistia em 30 anos. Nesse período, o Congresso Nacional tem sucessivamente aprovado medidas legislativas para isentar partidos políticos de diversas penalidades, como propaganda irregular em campanha, descumprimento das cotas de gênero e raça e até mesmo multas.

A CCJ é responsável pelo filtro de constitucionalidade da Proposta de Emenda à Constituição Foto: ViniLoures

Antes da votação começar, o PSOL foi ao Supremo Tribunal Federal (STF) tentar impedir o ato, mas não teve êxito. Ao lado do Novo, as duas siglas foram as únicas a se posicionarem publicamente contra a PEC. Entre os deputados que votaram “não” ao texto nesta tarde, a diversidade partidária é grande: há deputados do União Brasil, do Psol, do Novo, do PSB e do PP - sigla cuja maioria foi a favor da proposta na CCJ.

A aprovação do texto pela comissão é um aval da Câmara sobre a constitucionalidade do texto da PEC e é uma das etapas mais importantes do trâmite da proposta. Agora, o próximo passo é votação pelo plenário da Casa, fase na qual a PEC precisará do voto de pelo menos 308 deputados (três quintos dos 513 parlamentares), em dois turnos. Veja a seguir como cada deputado da CCJ votou:

Veja quem votou sim

Capitão Augusto (PL-SP) Carlos Jordy (PL-RJ) Coronel Fernanda (PL-MT) Del. Éder Mauro (PL-PA) Delegado Ramagem (PL-RJ) Jorge Goetten (PL-SC) Julia Zanatta (PL-SC) Pr. Marco Feliciano (PL-SP) Robinson Faria (PL-RN) Rosângela Reis (PL-MG) Yury do Paredão (PL-CE) Pastor Eurico (PL-PE) Antonio Carlos R. (PL-SP) Alencar Santana (PT-SP) Bacelar (PV-BA) Flávio Nogueira (PT-PI) Helder Salomão (PT-ES) Gleisi Hoffmann (PT-PR) Rubens Otoni (PT-GO) Lindbergh Farias (PT-RJ) Rubens Pereira Jr. (PT-MA) Rui Falcão (PT-SP) Delegado Marcelo (UNIÃO-MG) Tião Medeiros (PP-PR) Julio Arcoverde (PP-PI) Lázaro Botelho (PP-TO) Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) Covatti Filho (PP-RS) Cobalchini (MDB-SC) Juarez Costa (MDB-MT) Renilce Nicodemos (MDB-PA) Delegada Katarina (PSD-SE) Diego Coronel (PSD-BA) Paulo Magalhães (PSD-BA) Waldemar Oliveira (AVANTE-PE) Zé Haroldo Cathedral (PSD-RR) Lafayette Andrada (REPUBLICANOS-MG) Marcelo Crivella (REPUBLICANOS-RJ) Murilo Galdino (REPUBLICANOS-PB) Roberto Duarte (REPUBLICANOS-AC) Silvio Costa Filho (REPUBLICANOS-PE) Fausto Santos Jr. (UNIÃO-AM) Dr. Victor Linhalis (PODE-ES) Maria Arraes (SOLIDARIEDADE-PE) Gervásio Maia (PSB-PB)

Veja quem votou não

Alfredo Gaspar (UNIÃO-AL) Kim Kataguiri (UNIÃO-SP) Mendonça Filho (UNIÃO-PE) Rosângela Moro (UNIÃO-SP) Gerlen Diniz (PP-AC) Gilson Marques (NOVO-SC) Deltan Dallagnol (PODE-PR) Tabata Amaral (PSB-SP) Sâmia Bomfim (PSOL-SP) Tarcísio Motta (PSOL-RJ)